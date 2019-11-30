Емельяненко нокаутировал Кокляева в очной боксерской ставке

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко одолел штангиста Михаила Кокляева в поединке на боксерских перчатках. Бой между непрофессионалами кулачного спорта состоялся в минувшую пятницу, 29 ноября, в Москве. Поводом для встречи мужчин стала затяжная перепалка в интернет-пространстве. В какой-то момент штангист Кокляев не выдержал и вызвал оппонента на ринг. Для Емельяненко боксерский бой был вторым, именно поэтому он стал фаворитом этой встречи.

Примечательно, что бой между спортсменами закончился уже в первом раунде. После серии ударов Кокляев упал, но затем поднялся. Однако судья принял решение прекратить очную ставку, присудив победу Емельяненко.

«Спутник» отмечает, что Кокляев также сумел нанести противнику несколько ударов. Имел он и преимущество в весе. После боя Михаил откровенно рассказал, что усиленно готовился к бою, но перебороть рефлексы Александра не сумел.