Бородина накричала на беременную Сашу Черно, которая унижает мужа

Телеведущая проекта «Бородина против Бузовой» Ксения Бородина накричала на участницу «Дома-2» Сашу Черно. Как известно, девушка сейчас беременна от своего мужа Иосифа Оганесяна. При этом у них очень непростые отношения. Пара часто ссорится. Черно старается побольнее задеть супруга, откровенно его унижая.

Оганесян переживает из-за ссор с женой. Он старается уединиться, чтобы прийти в себя. Ранее он рассказывал, как порой даже плакал. Настолько его душила обида на жену.

В итоге за мужчину решила вступиться Ксения Бородина. Скандальный эпизод произошел во время съемок проекта «Бородина против Бузовой». В выпуске, кстати, приняли участие родители Иосифа Оганесяна. В какой-то момент Бородина решила сказать Черно все, что о ней думает. «Ты ежедневно его унижаешь! И мы хотели показать, как он изменился!» — заявила телеведущая.

Добавим, что Иосиф Оганесян ранее признавался, что и сам не сахар. Порой он также не сдержан по отношения к своей жене. Как он говорил, иногда просто начинает кричать на Сашу Черно, таким образом доказывая свою правоту.