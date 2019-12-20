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Бородина накричала на беременную Сашу Черно, которая унижает мужа

Известная телеведущая не смогла сдержать эмоций.

Бородина накричала на беременную Сашу Черно, которая унижает мужа
Бородина накричала на Сашу Черно/http://globallookpress.com/

Телеведущая проекта «Бородина против Бузовой» Ксения Бородина накричала на участницу «Дома-2» Сашу Черно. Как известно, девушка сейчас беременна от своего мужа Иосифа Оганесяна. При этом у них очень непростые отношения. Пара часто ссорится. Черно старается побольнее задеть супруга, откровенно его унижая.

Оганесян переживает из-за ссор с женой. Он старается уединиться, чтобы прийти в себя. Ранее он рассказывал, как порой даже плакал. Настолько его душила обида на жену.

В итоге за мужчину решила вступиться Ксения Бородина. Скандальный эпизод произошел во время съемок проекта «Бородина против Бузовой». В выпуске, кстати, приняли участие родители Иосифа Оганесяна. В какой-то момент Бородина решила сказать Черно все, что о ней думает. «Ты ежедневно его унижаешь! И мы хотели показать, как он изменился!» — заявила телеведущая.

Добавим, что Иосиф Оганесян ранее признавался, что и сам не сахар. Порой он также не сдержан по отношения к своей жене. Как он говорил, иногда просто начинает кричать на Сашу Черно, таким образом доказывая свою правоту.

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Иосиф ОганесянКсения БородинаСаша ЧерноШоу "Бородина против Бузовой"
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Бородина накричала на беременную Сашу Черно, которая унижает мужа
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