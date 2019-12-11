Звездный стиль

«Обалденно!»: Бородина кардинально сменила имидж

Ведущая «Дома-2» появилась на съемках с длинными волосами.

«Обалденно!»: Бородина кардинально сменила имидж
Ксения Бородина. Фото Global look press.

Ксения Бородина уже давно сделала себе удлиненное каре и лишь изредка собирала волосы в пучок. И вот на съемках «Дома-2» она неожиданно появилась с длинным хвостом на голове. Бородина призналась, что волосы накладные.

Такие накладные хвосты были в тренде в конце 90-х годов. Правда, тогда в ход шли объемные тканевые резинки или косынки вокруг основания пучка. В целом образ звезды навевал воспоминания о постперестроечном периоде, когда в моде были джинсы-бананы (сейчас их называют mom) и водолазки с объемными рукавами. Да и белая обувь тогда была невероятно актуальна.

Новый стиль звезды пришелся по вкусу поклонникам.

«Вообще обалденно с таким хвостом. Мне очень нравится», «Ксюш, ты красотка, как всегда, шикарна», «Ксюша, как вам идут длинные волосы», «Как тебе идет цвет блузки», — можно прочитать в комментариях в блоге звезды.

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«Обалденно!»: Бородина кардинально сменила имидж
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