«Обалденно!»: Бородина кардинально сменила имидж

Ксения Бородина уже давно сделала себе удлиненное каре и лишь изредка собирала волосы в пучок. И вот на съемках «Дома-2» она неожиданно появилась с длинным хвостом на голове. Бородина призналась, что волосы накладные.
Такие накладные хвосты были в тренде в конце 90-х годов. Правда, тогда в ход шли объемные тканевые резинки или косынки вокруг основания пучка. В целом образ звезды навевал воспоминания о постперестроечном периоде, когда в моде были джинсы-бананы (сейчас их называют mom) и водолазки с объемными рукавами. Да и белая обувь тогда была невероятно актуальна.
Новый стиль звезды пришелся по вкусу поклонникам.
«Вообще обалденно с таким хвостом. Мне очень нравится», «Ксюш, ты красотка, как всегда, шикарна», «Ксюша, как вам идут длинные волосы», «Как тебе идет цвет блузки», — можно прочитать в комментариях в блоге звезды.