«Обалденно!»: Бородина кардинально сменила имидж

Ксения Бородина уже давно сделала себе удлиненное каре и лишь изредка собирала волосы в пучок. И вот на съемках «Дома-2» она неожиданно появилась с длинным хвостом на голове. Бородина призналась, что волосы накладные.

Такие накладные хвосты были в тренде в конце 90-х годов. Правда, тогда в ход шли объемные тканевые резинки или косынки вокруг основания пучка. В целом образ звезды навевал воспоминания о постперестроечном периоде, когда в моде были джинсы-бананы (сейчас их называют mom) и водолазки с объемными рукавами. Да и белая обувь тогда была невероятно актуальна.

Новый стиль звезды пришелся по вкусу поклонникам.