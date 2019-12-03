«Сижу реву, меня трясет»: из-за съемок в «Перезагрузке» Бородина стала ходить к психологу

Ксения Бородина откровенно рассказала о шоу «Перезагрузка», которое она ведет на канале ТНТ. Это телепередача о женщинах со сложными судьбами. Героини приходят на программу, попав в тупик в своей реальной жизни. Здесь им пытаются помочь, устраивая полную перезагрузку.

Истории некоторых женщин вполне могли бы стать сценариями для голливудских фильмов: драм, а то и триллеров. Их рассказы способны потрясти даже видавших различные человеческие судьбы ведущих.

«Иногда такое от героинь слышишь, что волосы на голове шевелятся, и ты понимаешь, что твои проблемы — просто цветочки», — цитирует Бородину портал «7 дней».

Для примера она пересказала историю двух девочек, которых мама связала веревкой и оставила на рельсах в ожидании, когда проедет поезд. К счастью, их спас проходивший мимо сторож, но этот печальный инцидент пробрал ведущую до слез.

«Я сама с ними сижу реву, меня трясет. Чужую боль же через себя пропускаешь. Я поэтому к психологу стала ходить. Нельзя после таких встреч просто встать, отряхнуться и сказать: «Так, следующий!» Понимаете?» — поделилась Ксения.

Она отметила, что и сама уже может работать психологом, так как пропустила через себя множество грустных историй, да и собственных жизненных проблем перенесла немало.