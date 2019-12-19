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Представитель Гагариной рекомендовал Кормухиной отказаться от иска из-за «Кукушки»

Адвокат рок-исполнительницы раскрыл любопытные детали дела.

Представитель Гагариной рекомендовал Кормухиной отказаться от иска из-за «Кукушки»
Гагариной могут запретить петь "Кукушку"/http://globallookpress.com/

Адвокат рок-певицы Ольги Кормухиной, которая ведет спор из-за аранжировки композиции «Кукушка» с Полиной Гагариной, Валерия Рытвина заявила, что сторона ответчика связывалась с ней.

«Единственное предложение, которое я услышала: «Вам надо отказаться от иска». Любимая фраза со стороны ответчика на заседании: «Нам нужно отложиться и подумать», — заявила Валерия Рытвина.

Как считает юрист, данная история уже давно превратилась в битву амбиций. Как отметила Рытвина, Полина Гагарина должна сама выйти на связь с Кормухиной и поговорить. В противном случае суд признает нарушение авторских прав. При таком развитии событий под угрозу будут поставлены все музыкальные награды Полины Гагариной, которые она завоевывала ранее. Рытвина подчеркнула, что именно за песню Виктора Цоя Гагарина получила много наград.

Как добавила адвокат, если суд, который пока продолжается, встанет на сторону Кормухиной, то песню «Кукушка» в исполнении Гагариной удалят из всех источников. Исполнительница больше не сможет ее петь. Добавим, что следующее заседание по этому делу состоится в конце января следующего года, сообщает «МК».

Напомним, что Ольга Кормухина считает, что Полина Гагарина украла ее аранжировку «Кукушки». Сама Гагарина пока ни разу не комментировала эту историю.

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Тэги:

Валерия РытвинаВиктор ЦойОльга КормухинаПесня "Кукушка"Полина Гагарина
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Представитель Гагариной рекомендовал Кормухиной отказаться от иска из-за «Кукушки»
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