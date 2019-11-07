Ольга Кормухина: «Я и Лолита – две бабы на всю страну, готовые постоять за правду!»

Продолжается история с песней Виктора Цоя «Кукушка» и с авторскими правами на ее аранжировку.

Певица Ольга Кормухина подала в суд на Полину Гагарину, отстаивая свои права на авторскую аранжировку «Кукушки».

По словам Кормухиной, еще в 2011 году оригинальная аранжировка была для нее выполнена Алексеем Беловым.

Спустя 4 года все услышали эту песню в исполнении Полины Гагариной, при этом автором аранжировки был назван Константин Меладзе, что сильно возмутило Ольгу Кормухину.

Ольга Кормухина: «У нас просто совесть есть!»

Корреспондент портала Teleprogramma.pro связалась с Ольгой Борисовной и спросила – почему так получилось, что авторское право было зарегистрировано у Белова, а у Меладзе – нет?

«Потому что Меладзе – аферист, а Белов – нет, вот и все! – эмоционально ответила исполнительница. – Знаете, нам и в голову не приходило как-то пиариться на этой песне, регистрировать ее… У нас просто совесть есть, понимаете? Песню написал Цой. И аранжировку на самом деле не регистрировали. Мы-то в 2011 году это сделали. Тогда аранжировки не регистрировались, понятно? А они (Меладзе и Гагарина. – Прим. ред.) уже в 2015-м подсуетились».

«Пусть отвечает — почему она поет мою аранжировку?»

Ольга Кормухина подчеркнула:

«Для меня это – дело чести, мне уже надоело отвечать на вопрос – почему я пою песню Гагариной, хотя дело обстоит как раз наоборот. Пусть теперь она отвечает – почему она поет мою аранжировку? Я бы в жизни не стала с этим связываться. Я честно прожила свою жизнь, ничего не воруя и не продаваясь».

«Моей дочери в школе говорят – а чего это твоя мама поет песню Гагариной?»

Особенно больно задевает Ольгу Кормухину сформировавшееся общественное мнение, ведь многие, не разобравшись в ситуации, обвиняют именно ее:

«Я начала этот процесс еще и потому, что сегодня очень много воруют у молодых авторов. И об этом все прекрасно знают. Они пользуются своим положением. Это самая настоящая коррупция, это мафия! Если бы была только я одна – я бы, может, морду набила, и все. Как раньше. Я просто хочу восстановить свое доброе имя! Я не пою чужих аранжировок и чужих песен без разрешения. Я не ворую чужие идеи. А меня обвиняют в том, что я пою вариант Гагариной! Это нормально вообще? Вы бы сами как отреагировали? Когда вашей дочери в школе говорят: «А чего это твоя мама поет песню Гагариной?» Вы бы сами как повели себя, дорогие мои, — задайте всей стране этот вопрос! Мне плевать, что они думают обо мне, мне важно – что обо мне думает мой ребенок. Я не хочу быть беззубой идиоткой, которой можно по голове ходить. Моя голова не первая, по которой Гагарина ходит, просто она очень хитрая девушка».

«Я и Лолита – две бабы на всю страну, готовые постоять за правду!»

Наш корреспондент отметила, что, возможно, решительные действия Ольги Кормухиной по защите своих прав создадут прецедент и другие исполнители и авторы начнут отстаивать свои права.

«Уже подают в суд, — ответила Ольга Борисовна. – Лолита подала в суд, защищает молодого автора, девушку, которую тоже обворовали, поставили чужую фамилию на ее произведение. Получается – только две бабы есть в стране, готовые за правду постоять!».

«Я никогда ничем, кроме творчества, не пиарилась»

Объясняя свое возмущение сложившейся ситуацией, Ольга Кормухина отметила:

«Вот еще что обязательно напишите. Меладзе сказал – мол, я уважаю Кормухину, зачем она так пиарится? Так вот, это у них – пиар. У них вся жизнь – сплошной пиар. А я никогда в жизни ничем, кроме творчества, не пиарилась. Мне это не нужно. Я честно жизнь прожила и честно ее закончу. Никогда не думала, что придется так… Мне за четыре года все здоровье сожрали! Хотя это они сейчас будут жертв разыгрывать, а я молчу. У меня куча справок – врачебных заключений о том, сколько нервов мне все это стоило. Я просто хочу этот гной выпустить, мне надоело носить его в себе».

«Это вопрос моей профессиональной чести»

У многих сейчас возник вопрос – почему Кормухина так долго ждала, чтобы подать в суд, если с момента исполнения песни Гагариной прошло уже более 4 лет?

«Потому что закон, защищающий авторство аранжировок, появился только в апреле этого года, — пояснила певица. – Я бы давно подала на них в суд. Я через прессу неоднократно говорила, что ребята украли это. У них было столько времени на это ответить, правильно?».

«Украли – признайтесь, нет – дайте доказательства!»

«Еще один важный момент, — добавила Ольга Кормухина. — Пресс-конференция была в середине октября. Я задала всего один вопрос: ребята, честно скажите – вы украли? Если да – признайтесь! Если нет – дайте доказательства! Сама я в суд не хожу, это делает мой представитель. Все доказательства в суде есть. Их представитель встречался с моим – хотел, чтобы мы забрали иск. Я боюсь, что честного разбирательства не будет…».

Пиар-менеджер Гагариной: «Нет никаких комментариев»

Конечно, мы пытались получить комментарии и другой стороны, но Наталья Мостакова – пиар-менеджер Полины Гагариной – ответила кратко:

«Пока нет никаких комментариев, звоните после пресс-конференции, сделаем заявление».

Мы надеемся, что правда восторжествует и что в будущем не будут возникать подобные ситуации между известными и любимыми зрителями артистами.

А как вы считаете – кто прав в данном споре, кому принадлежат ваши симпатии?