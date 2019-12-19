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«Они пели по-английски с русским духом»: Кормухина высказалась о популярности «Парка Горького»

Известная рок-команда после нескольких лет жизни и выступлений в США вернулась в начале девяностых годов в Россию.

«Они пели по-английски с русским духом»: Кормухина высказалась о популярности «Парка Горького»
Кормухина высказалась о популярности "Парка Горького"/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Кормухина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему известную рок-команду «Парк Горького» приняли на родине. Как известно, исполнительница замужем за музыкантом группы Алексеем Беловым. Эта команда в начале девяностых годов завоевала определенную популярность в США. Однако затем музыканты приняли решение вернуться на родину, где их встретили на ура.

«Они пели на английском с русским духом. За годы жизни и выступлений по США они не разучились петь по-русски, хотя там и исполняли композиции на английском языке. У этой группы свое звучание, свои посылы и образы. Поэтому они пришлись ко двору здесь. Вот такая в них «русскость» мощная. Наша природа внутри них. Ну и, конечно, на русском языке в родной стране им стало проще работать», — заметила Ольга Кормухина.

Также исполнительница дала несколько советов молодым командам, которые только завоевывают своего зрителя. «Не бойтесь рисковать. Будьте честны прежде всего сами с собой. Главный кайф не собрать деньги с концерта. Вы должны быть в восторге от себя и от мира. Вы должны давать людям эмоции», — заметила Кормухина.

Как добавила звезда, сейчас наблюдается разрыв поколений. Она считает, что многие молодые люди не твердо стоят на земле, а летают где-то в облаках.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алексей БеловГруппа "Парк Горького"Ольга КормухинаСША
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«Они пели по-английски с русским духом»: Кормухина высказалась о популярности «Парка Горького»
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