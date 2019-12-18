Навка заранее извинилась перед зрителями за возможное отсутствие младшей дочери в ледовом шоу

18 декабря знаменитые фигуристки Татьяна Навка и Алина Загитова дали пресс-конференцию по поводу предстоящего ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Журналисты ожидали, что юная звезда прокомментирует свой перерыв в большом спорте, во время которого она выступает в художественной постановке, но девушка заявила, что уже все сказала на Первом канале и добавлять ничего не будет.

Зато прозвучало несколько интересных заявлений по поводу дочерей Навки, которые так же участвуют в предстоящем шоу. Татьяна призналась, что очень беспокоится за 5-летнюю Надежду. Девочка катается на льду с 3,5 лет и часто жалуется, что устает от нагрузок. Но когда мама предложила ей стать участницей постановки, она вся загорелась желанием. Малышка не хочет уступать свою роль никому, хотя на нее претендует множество других девочек.

«Но я сразу объявляю всем, что она еще очень маленькая, и мне бы хотелось, чтобы она выступала на всех спектаклях, но я не могу гарантировать, насколько ее психика это выдержит. Не так просто катать по два шоу в день. У нас более 20 спектаклей за две недели, и это колоссальная нагрузка не только на ребенка, но и на взрослого, — сказала Навка. — Поэтому я извиняюсь перед зрителями заранее, если кто-то купит билет специально на Надежду Пескову. Мы будем стараться быть в каждом выступлении, но все зависит от ребенка».

Скорее всего, в некоторых спектаклях девочку заменит дублерша. Но это не единственная премьера на льду в семье Навки: ее старшая дочь Александра Жулина будет петь в предстоящей постановке — ей досталась роль Принцессы. 19-летняя девушка взяла для себя новую высоту, ведь в постановке звучит достаточно сложная музыка.

Про себя Татьяна сказала, что будет играть роль доброй феи, которая затем стала злой из-за предательской любви. Учитывая название спектакля, нетрудно догадаться, что Навка примерила на себя образ Малефисенты. Как вы думаете, удастся ли ей стать популярней Анджелины Джоли в этом образе?