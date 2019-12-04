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Большая нагрузка: Наде Навке готовят дублершу для шоу «Спящая красавица»

Мама юной фигуристки переживает за дебют 5-летней дочери.

Большая нагрузка: Наде Навке готовят дублершу для шоу «Спящая красавица»
Татьяна Навка. Фото Global look press

27 декабря российский ледовый балет пополнится еще одной артисткой – 5-летней Надей Навкой. Девочка выступит в шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» наряду со взрослыми фигуристами. По сценарию юная звездочка будет играть маленькую Спящую Красавицу, а взрослую – Татьяна. Поэтому лучшего претендента на эту роль – не придумаешь.

Мама девочки Татьяна Навка долго не могла решиться на этот шаг, а когда решилась – чуть не передумала. Испугалась, что дочь не осилит. Но, посмотрев, как Наденька воодушевилась этой идеей – отступила.

«Я увидела, как у нее загорелись глаза. Она начала ходить на две тренировки в день, перестала плакать и говорить, что у нее болят ножки и ручки, стала работать с совершенно другим ощущением», — рассказала олимпийская чемпионка порталу wday.ru.

Шоу будет проходить два раза в день, Татьяна пока не знает, может ли 5-летний ребенок справляться с такой нагрузкой. Поэтому на всякий случай готовит Наде дублера, тоже девочку.

Рассуждая о дальнейшей Надиной судьбе, Татьяна не исключает, что ее дочь может стать прославленной спортсменкой. И даже поддержит ее в этом. Но настаивать, заставлять силой – точно не собирается. «Она любит быть лидером. Все данные для того, чтобы стать профессиональной спортсменкой, есть. Хочу ли я этого? Не знаю», — говорит она.

Олимпийская чемпионка признает, что далеко не у всех спортсменов получается легко уйти из спорта. А это рано или поздно придется сделать каждому: кто-то начинает работать тренером, кто-то находит себя совсем в другой ипостаси, а кто-то теряется.

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Большая нагрузка: Наде Навке готовят дублершу для шоу «Спящая красавица»
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