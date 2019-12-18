Познер назвал заблуждением призыв Матвиенко проводить свою Олимпиаду

Телеведущий Владимир Познер не поддержал призыв спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая ранее предлагала организовать для российских спортсменов свои Олимпийские игры.

Такое предложение она высказала после того, как нашу страну на четыре года лишили всех основных международных соревнований. В ближайшие годы туда смогут попасть только те российские спортсмены, которые не были замешаны в допинговых скандалах.

Как считает Познер, бойкот – это свидетельство слабости и непонимания ситуации.

«Можно проводить все, что угодно. Но это не будут Олимпийские игры. Валентина Матвиенко тут совершенно заблуждается», — заявил Владимир Познер.

Он добавил, что в России проводились свои всесоюзные и всероссийские игры, но, как сказал телеведущий, надо понимать, что звезды мирового спорта на такие старты никогда не поедут. Соревнования будут сугубо национальные, сообщает «АиФ».