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Познер назвал заблуждением призыв Матвиенко проводить свою Олимпиаду

Председатель Совета Федерации ранее предложила объявить бойкот международному олимпийскому движению.

Познер назвал заблуждением призыв Матвиенко проводить свою Олимпиаду
Познер не согласился с Матвиенко в вопросах Олимпиады "для своих"/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Познер не поддержал призыв спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая ранее предлагала организовать для российских спортсменов свои Олимпийские игры.

Такое предложение она высказала после того, как нашу страну на четыре года лишили всех основных международных соревнований. В ближайшие годы туда смогут попасть только те российские спортсмены, которые не были замешаны в допинговых скандалах.

Как считает Познер, бойкот – это свидетельство слабости и непонимания ситуации.

«Можно проводить все, что угодно. Но это не будут Олимпийские игры. Валентина Матвиенко тут совершенно заблуждается», — заявил Владимир Познер.

Он добавил, что в России проводились свои всесоюзные и всероссийские игры, но, как сказал телеведущий, надо понимать, что звезды мирового спорта на такие старты никогда не поедут. Соревнования будут сугубо национальные, сообщает «АиФ».

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Валентина МатвиенкоВладимир ПознерОлимпиада
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Познер назвал заблуждением призыв Матвиенко проводить свою Олимпиаду
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