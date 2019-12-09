Спортивный беспредел: WADA на четыре года лишило Россию права участвовать в Олимпиадах

Спортсмены из нашей страны в ближайшие четыре года не только не смогут принимать участие в Олимпиадах, для них также будет закрыта дорога на все чемпионаты мира.

Более того, на территории России теперь официально запрещено проводить любые чемпионаты мира, а также даже подавать заявки на их проведение. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял это непростое решение единогласно. Словно этих ограничений нам мало, также под запретом теперь посещать международные спортивные мероприятия государственным служащим из России, а еще и руководству нашего Олимпийского комитета и Паралимпийского комитета. Ну и, разумеется, напоследок Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия, или, говоря иначе, признали его дальнейшие решения недействительными.

Чуть позже стало известно, что исполком WADA все же позволил выступать спортсменам из России, но только под нейтральным флагом и без гимна страны. К сожалению, ближайшая Олимпиада пройдет без участия России.