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«Я дважды перенес рак»: Познер сделал неожиданное признание

Борьбу с тяжелым недугом он начал еще в 1993 году, когда в США ему поставили страшный диагноз.

«Я дважды перенес рак»: Познер сделал неожиданное признание
Познер дважды смог победить рак/http://globallookpress.com/

Телеведущий Владимир Познер заявил, что на протяжении долгих лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Причем, как он заверил, ему удалось победить рак. «Если вы хотите знать о моей личной жизни, то да, я дважды перенес рак», — заявил телеведущий.

Отметим, что впервые о страшном диагнозе Владимир Познер узнал еще в 1993 году. Тогда в одной из американских клиник ему сказали, что у него онкологическое заболевание – рак предстательной железы. С того момента популярный журналист стал бороться со смертельным недугом.

Как отметил Познер, тогда ему сразу сказали врачи, что нужно ложиться на операцию. Своевременное лечение, а также поддержка близких людей сделали свое дело. Он победил страшный недуг, который каждый год уносит десятки тысяч жизней по всему миру.

Позже в одной из бесед с журналистами Владимир Познер говорил, что он будто «вошел в кирпичную стену сходу». Он посчитал, что его жизнь скоро закончится, но вовремя взял себя в руки. Как считает Познер, нужно всегда бороться и сказать себе, что ни за что не сдашься, сообщает «СтарХит».

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«Я дважды перенес рак»: Познер сделал неожиданное признание
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