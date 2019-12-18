«Многие крутили пальцем у виска»: Миронова – о беременности и материнстве

Актриса в скором времени планирует выйти из отпуска по уходу за ребенком.

Мария Миронова в интервью wday.ru рассказала о своей беременности, родах и материнстве. Актриса призналась, что известие о ее «интересном положении» не все восприняли адекватно.

«Меня удивляют люди. Когда я ходила беременной в 17 лет, мне все говорили: «Ты с ума сошла. Так рано ребенок… Зачем?» Сейчас, в 45, тоже много народу крутило пальцем у виска. В моей жизни получилось так. И я абсолютно не жалею об этом, а безумно счастлива», — сказала она.

Вопреки слухам, актриса уехала рожать в Грецию вовсе не для того, чтобы спрятаться от публики, и не потому, что у нее муж грек. Просто именно там был хороший врач, которому звезда полностью доверяла.

По словам Марии, можно было улететь и в другую страну, потому что специалист практикует в разных концах Земли, однако Греция близко, да и страна ей нравится. «Я полюбила ее за море, солнце, вкусную еду, людей, которые мне близки», — сказала она.

Домой в Москву актриса вернулась не так давно и до сих не может отойти от дороги, впрочем, как и другие члены ее семьи. Все буквально впали в спячку, включая новорожденного Федора. Да она и рада такой реакции, ведь малыш мог перенести перелет на самолете, как угодно. А мальчик отреагировал вот так приятно для мамы – просто решил спать, много и долго.

Сегодня Мария не соглашается с тезисом о том, что «в 40 лет жизнь только начинается». «Нет, она у меня не начинается, а продолжается», — говорит звезда. Миронова старается не обращать внимания на чужие мнения и жить исключительно своими мыслями и принципами.

Буквально через пару дней актриса планирует выйти из отпуска по уходу за ребенком и сыграть в театральной постановке «Шут Балакирев». От премьерных спектаклей в этом сезоне Мария решила отказаться, чтобы дольше оставаться с маленьким Федором и мужем. Однако работу в кино решила продолжить. В скором времени звезда планирует сняться в продолжении фильма Алексея Нужного «Громкая связь».