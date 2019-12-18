Дочь Александра Серова нежно поздравила свою маму с 45-летием

Дочь музыканта Александра Серова, Мишель, в Instagram нежно поздравила свою мать с днем рождения. Мастеру спорта по акробатической гимнастике Елене Стебеневой исполнилось 45 лет. Она сейчас находится в прекрасной физической форме.

Мишель Серова опубликовала несколько фотографий со своей свадьбы, на которых изображена ее родительница. Она отметила, что непросто так разместила подборку со свадьбы. Стебенева сказала своей дочери очень проникновенные слова. Многие гости церемонии, как подчеркнула Мишель Серова, плакали. Она поблагодарила мать за все, что та для нее делает.

больше по теме Серова обвинили в выступлении подшофе Однако поклонники заступились за своего любимца.

«Ты удивительная женщина и ты открылась для меня с новой стороны! Ты стала очень проницательной, еще более мудрой. За этот год изменилось много всего в твоей жизни, и я восхищаюсь тем, как ты все это делаешь! Ты большая молодец! Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, любви, и чтобы появились ответы на все твои вопросы! На самом деле ты всегда их получаешь, так что в этом я даже не сомневаюсь. Я очень тебя люблю, и ты самая замечательная мама!» — написала Мишель Серова.

Напомним, что Александр Серов и Елена Стебенева расстались в 2011 году после двадцати лет совместной жизни. Причиной стали многочисленные измены музыканта. До определенного времени Стебенева закрывала на это глаза. Однако однажды супруг избил ее в присутствии любовницы. Этого Стебенева Серову не простила. В суд она подавать не стала, так как музыкант оплатил ей пластическую операцию в Германии.