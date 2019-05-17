В Сети появились первые снимки со свадьбы дочери Александра Серова

Дочь музыканта Александра Серова Мишель 11 мая вышла замуж. Про избранника девушки информации очень мало. Известно, что его зовут Роман и он занимается бизнесом. Для яркого торжества Мишель Серова выбрала платье-бюстье с оригинальным декольте.

На своей страничке в социальной сети Instagram Мишель Серова выложила первые снимки со свадьбы. Поклонники пришли в полный восторг от наряда невесты. Платье полностью скрывает ее ноги, а на талии и груди прозрачные вставки.

Интересно, что сам Александр Серов на свадьбу к дочери не явился. Дело в том, что изначально у девушки был совсем другой молодой человек, с которым она встречалась. Однако сердцу, как известно, не прикажешь. Девушка в итоге полюбила другого. Она отмечала, что ее избранник связывался с отцом и просил руки и сердца дочери. При этом музыкант задавал молодому человеку много вопросов, в том числе очень откровенных.

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Отметим, что на 18 мая в Москве в одном из ресторанов назначен банкет в честь состоявшейся свадьбы. Александр Серов пообещал на нем присутствовать. Кстати, молодоженам он сделал поистине царский подарок – подарил квартиру в центре столицы.