Дочь Александра Серова впервые после свадьбы показала мужа

26-летняя Мишель больше года скрывала лицо возлюбленного, ставшего ее супругом.

В начале мая дочь Александра Серова обрадовала подписчиков в Instagram радостной новостью. 26-летняя Мишель вышла замуж. Девушка организовала тайную свадьбу и не сразу поделилась с поклонниками кадрами с торжества.

Мероприятие прошло в одном из элитных ресторанов Барвихи. Александр Серов заявлял, что пропустил свадьбу дочери. Позже выяснилось, что это не так и звездный отец поздравил молодоженов непосредственно в день свадьбы.

Теперь Мишель Серова решила опубликовать снимки с мероприятия и познакомить подписчиков с супругом. Роман в кадре сдержанно обнимает невесту. Фанаты также смогли хорошо рассмотреть жениха на фото, где Мишель благодарит маму за произнесенный тост.

«Красавица и красавец!», «А как он смотрит на Мишель с любовью, с нежностью!» «Так красиво всё было на вашем торжестве! А вы необыкновенно милые, красивые!», «У вашего мужа очень хороший вкус», — написали в комментариях поклонники Мишель.

Еще раньше супруга Мишель рассекретил Игорь Николаев. Музыкант пел для гостей свадьбы. Он искренне поздравил в Instagram невесту и пожелал Александру Серову много внуков.