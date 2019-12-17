Новая версия следствия: Марьянов мог умереть от удара в живот

Следственные органы озвучили новую причину гибели 47-летнего актера Дмитрия Марьянова. Напомним, артист скончался в 2017 году в стенах реабилитационного центра «Феникс» — там он лечился от алкогольной зависимости. После расследовательских действий ведомственные органы пришли к выводу – причиной кончины актера стал разрыв подвздошной вены. Тот, в свою очередь, мог быть спровоцирован ударом в живот.

«Комсомольская правда» отмечает, что силовики провели повторную экспертизу, которая подтвердила – один из самых крупных сосудов в организме человека лопнул после внешнего воздействия. Однако доподлинно выяснить, был это чей-то удар или все произошло после того, как Марьянов упал на пол, достаточно трудно.

Важно отметить, что ранее эксперты склонялись к версии, что разрыв вены произошел после того, как забился кава-фильтр (специальное устройство, предназначенное для отсеивания сгустков крови и защиты сердца от возможного тромба). Тогда это означало, что ничьей вины в смерти Марьянова нет. Однако новые обстоятельства позволяют с уверенностью говорить о том, что обвиняемый по этому делу все-таки будет. Чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии, будет проведена еще одна экспертиза – на этот раз в Санкт-Петербурге.