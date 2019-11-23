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Адвокат Богдановой удивился сумме, которую требует с женщины сын Марьянова

Как сказал Игорь Баранов, в его практике таких цифр еще никогда не звучало.

Адвокат Богдановой удивился сумме, которую требует с женщины сын Марьянова
Сын Марьянова потребовал огромную сумму после смерти отца/http://globallookpress.com/

Адвокат директора реабилитационного центра «Феникс», где лежал в последние дни своей жизни актер Дмитрий Марьянов, Оксаны Богдановой Игорь Баранов крайне удивлен огромной сумме, которую требует сын актера за моральный вред. Напомним, что Даниил Марьянов оценил в 30 миллионов рублей свой ущерб, который был ему нанесен из-за смерти отца.

Дмитрий Марьянов с женой. Фото
Сын Марьянова потребовал огромную сумму с Богдановой/http://globallookpress.com/

По его словам, такая цифра не поддается никакому комментарию. В его обширной практике таких исковых требований ранее никогда не заявлялось. При этом он подтвердил, что родственники часто пытаются «выбить» для себя деньги, заявляя о моральном ущербе. Эта практика в общем-то повсеместна и удивляться в данном вопросе не стоит.

«Достаточно проанализировать решения судов по этому вопросу, находящиеся в открытом доступе, чтобы понять, что сумма в подобном размере ещё нигде не звучала», — сказал Игорь Баранов.

Адвокат Богдановой, против которой возбуждено уголовное дело, подчеркнул, что в момент, когда Дмитрию Марьянову, стало резко плохо, его подопечной даже не было в реабилитационном центре. Сотрудники лечебного учреждения по каким-то причинам не проинформировали женщину, что актеру стало намного хуже. Все обвинения в адрес женщины он считает надуманными. Также юрист сказал, что родственники Марьянова сами могли вызвать скорую помощь в реабилитационный центр, но почему-то этого не сделали, сообщает «Собеседник».

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Даниил МарьяновДмитрий МарьяновИгорь БарановОксана Богданова
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Адвокат Богдановой удивился сумме, которую требует с женщины сын Марьянова
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