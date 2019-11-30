«Гуляй, рванина! Его было не остановить»: брат Дмитрия Марьянова рассказал об актере

1 декабря Дмитрий Марьянов мог бы отметить свой пятидесятилетний юбилей. Но его нет с нами уже больше двух лет.

Михаил Марьянов продолжает работать пиротехником в кино. Он не понаслышке знает о том, как и что может произойти на съемочной площадке. Корреспондент портала Teleprogramma.pro расспросила Михаила о том времени, когда Дмитрий был еще жив.

— Михаил, мы знаем, что вам приходилось вместе работать над одним и тем же фильмом. Вы же видели его в работе на площадке? Какой он был на съемках?

— Я был на площадке «Ростов-папа». Мы снимали в Ростове, тогда мы Диму поджигали. Это был единственный раз, когда мы работали вместе в кино. Вот в театре я с ним сталкивался чаще. Я и на репетиции ходил, и работал с «Квартетом И».

Вообще о брате тяжело говорить. Легче о чужом человеке сказать, что хорошо, что плохо, что нравится, что не нравится. Я же Димку знаю с пеленок. Что могу сказать. Он – очень хороший актер. Текст он запоминал моментально: не учил, не зубрил, ему стоило только прочесть и он сходу все запоминал.

— А с перевоплощением как? Легко входил в образ или приходилось готовиться?

— Знаете, в кино как-то не принято смотреть на актеров. А в театре, мне кажется, он был собой. Перевоплощения… Вот он веселый, веселый, потом – хлоп! – хмурый, озабоченный или несчастный. Все в один момент. И вы знаете, в спектакле он был собой, как и в жизни.

— А его отношения с другими актерами? Много у него было друзей? Поддерживают они вас?

— Очень много. Во-первых, его очень любят: на съемочных площадках до сих пор о нем говорят. Пофамильно перечислять не буду, чтобы не забыть кого-нибудь. Но я знаю, что могу любому из них позвонить, если вдруг что-то понадобится, и ребята откликнутся.

В день его рождения мы собираемся с друзьями сначала на его могиле, а потом едем в ресторан, отметим юбилей, посидим, повспоминаем. Приедут его школьные друзья, из театра-студии «Ученая обезьяна», народ съезжается со всех концов страны.

Со всех сторон ребята предлагают помощь – я вообще не ощущаю, что кто-то из друзей его забыл, кто-то бросил.

— Известно, что Дима частенько отказывался от каскадеров. Что это: бесстрашие или бесшабашность?

— Дима был очень спортивным. Футбол, плавание, бокс. Перед съемками фильма «Боец» он пошел к ребятам-каскадерам в школу каратэ. У киношных каскадеров все драки немножко по-другому, а ему хотелось научиться драться правильно. В «Бойце» он практически все делал сам. Только все эти шпагаты ребята делали за него.

В «Ростов-папе» была сцена с горением. На каскадера одевался полный костюм и даже маска на лицо. Был бы это каскадер или был бы это Дима – никто бы и не узнал. Все равно маска закрывает лицо – не видно. Но он сам решил, что он это сделает и будет гореть.

Особенность характера, видимо. Что еще может заставить спуститься под лед в Байкал?

— Страшно было поджигать брата?

— Наверное, не страшно. Я же знаю все риски, что может произойти и как с этим бороться. Разве что факт того, что он не каскажер добавлял некоего замешательства. Но с другой стороны он – профессиональный актер, а они очень дисциплинированы. Ему скажут что делать и он это сделает. Никакого шага вправо или влево сделано не будет.

Нет, наверное, все-таки было страшно. Когда пришло время его тушить, я первым рванулся с места, но споткнулся и упал вместе с огнетушителем. И пока я добежал, его уже потушили.

— А в детстве он тоже вот так ничего не боялся?

— Ну как «не боялся»…Помните, как говорят «Не боятся только дураки»? У любого человека есть страхи. Только есть страх разумный, а есть страх неразумный.

Но так-то, конечно, в семье, где растут двое мальчишек с разницей в возрасте 3,5 года, забраться куда-то, прыгнуть, в какую-то лужу залезть по горло – это все в порядке вещей. Так что «Гуляй, рванина!». Димку было не остановить.

Но после того, как он пошел в школу с театральным уклоном, он полностью туда погрузился. И я даже немного ему завидовал. Там учили всему: и фехтованию, и акробатике, и танцам, и постановочным боям – ну вообще все, о чем мог бы мечтать пацан.

— Есть какая-то семейная история с Димой, которую никогда не устанете вспоминать?

— Что же такого вспомнить?.. Как люстру разбили ему об голову?.. У нас все истории происходили в детстве. Когда выросли – стали видеться редко. В основном, у родителей на даче. А там уже ничего такого и не было. Там папа, мама, все культурно.

Было однажды, что мы приехали на дачу, устроили шашлыки и решили пойти в лес смотреть лосей. Была такая роса! Естественно, мы никого не нашли, они же не пасутся рядом как коровы. Но нам, видимо, было все равно.

Когда отец обнаружил что нас нет и вышел посмотреть, куда мы запропастились, он увидел двух чудиков, выходящих из лесу. Мокрые, грязные, лосей они искать ходили…

больше по теме Незадолго до смерти актер Марьянов завёл любовную интрижку Новая пассия актера предпочитает не общаться с журналистами и скрывается от общественности.

Мы бы еще о многом хотели спросить Михаила Юрьевича, но ему нужно было готовиться к приезду друзей. Отец Дмитрия Юрий Георгиевич по-прежнему живет на даче. Здоровье уже не то.

Заезжают старший сын и сын Дмитрия Даниил. Только младшего сына уже два года не хватает на семейных праздниках. Дома его всегда будут помнить.

А блестяще сыгранные им роли еще долго не дадут забыть публике, что на свете жил и творил замечательный актер Дмитрий Марьянов.