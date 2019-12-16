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«Я воспитана на ее советах»: Орбакайте заявила, что мать не доверяет визажистам

По словам исполнительницы, минуты с Примадонной для нее всегда в радость.

«Я воспитана на ее советах»: Орбакайте заявила, что мать не доверяет визажистам
Орбакайте и Пугачева будут вместе встречать Новый год/http://globallookpress.com/

Певица и актриса Кристина Орбакайте в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась о своей матери Примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Не так давно в Сети появилась видеозапись, на которой Пугачева красит дочь.

Как сказала Кристина Орбакайте, естественно, что каждый раз она к матери на макияж не ездит. У родительницы хватает других забот.

«Она редко когда меня красит. В эти моменты я сразу вспоминаю детство. Это было такое счастье. Никаких курсов по покраске мама не заканчивала. Ее всему научила жизнь. Она, кстати, не доверяет визажистам. Мама умеет создать здоровый цвет лица. Я воспитана на ее советах», — сказала Кристина Орбакайте.

Также актриса добавила, что Новый год они с мамой будут встречать вместе. Это уже стало хорошей традицией, когда вся большая семья Примадонны в новогодние праздники собирается вместе.

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Тэги:

Алла ПугачеваКристина ОрбакайтеПрограмма "Ты не поверишь!"
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«Я воспитана на ее советах»: Орбакайте заявила, что мать не доверяет визажистам
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