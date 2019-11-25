«Моя мама может все!»: Пугачева выступила в качестве визажиста Орбакайте

Кристина после макияжа Примадонны стала поразительно на нее похожей.

Кристина Орбакайте похвасталась со своими подписчиками талантом своей знаменитой матери. Оказывается, Алла Борисовна мастерски накладывает макияж. В качестве модели выступила сама Кристина.

Вначале Алла Борисовна подвела верхнее и нижнее веко, не заходя в его внутреннюю часть, затем взяла кисть и растушевала линию. Тени вокруг подводки усилили эффект.

Пугачева посоветовала Кристине еще накрасить губы и на этом остановиться.

«Какой у меня визажист сегодня! Надо запомнить, как это делается», — сказала Орбакайте.

Удивительно, но после фирменного макияжа Аллы Борисовны Орбакайте стала поразительно похожей на мать. Впрочем, Кристина, в принципе, с возрастом все больше напоминает Пугачеву.