Валерий Меладзе вспомнил, как Лужков снабжал его медом

Певец Валерий Меладзе в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что всегда был очень дружен с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым. Политик скончался после операции в Германии в возрасте 83 лет. Музыкант часто приезжал к Лужкову в гости и тот никогда не отпускал его домой без меда. Как известно, у него была большая пасека. Пчелы были страстью Лужкова.

«Однажды он пригласил меня в свой домик небольшой. Такой пчелиный. Он собирал в нем мед. С такой душой рассказывал об этом, что я был просто поражен. Я всегда был снабжен медом. Домик метров тридцать квадратных, но меда хватало на всех», — сказал Валерий Меладзе.

Переживает из-за смерти политика и юморист Геннадий Хазанов. «В конце девяностых годов Юрий Михайлович доверил мне место художественного руководителя театра эстрады, в котором я нахожусь по сей день. Он не собирался заканчивать свою земную дорогу», — заявил он.

Брат жены Лужкова Виктор Батурин также не ожидал смерти родственника. «Я видел его в грузинском ресторане несколько дней назад. Скажу, что это ангельская смерть. Без мучений, хотя, конечно, очень жалко», — заметил Виктор Батурин.