«Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь»: Герцег высказалась об отношениях с Меладзе

Как отметила певица, в ее жизни есть любимый человек, с которым она счастлива.

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег на концерте «Русское рождество» прокомментировала слухи о своем романе с продюсером коллектива Константином Меладзе. Напомним, что певицу уже не раз обвиняли, что она уводит мужчину из семьи. Меладзе, как известно, женат на Вере Брежневой. Исполнительница в свою очередь удалила из соцсетей все снимки с мужем, что и вызвало волну пересудов и кривотолков.

Как сказала Эрика Герцег, это большая проблема, что публика все время подозревает ее в романе с продюсером. «Я всю жизнь мечтала встретить свою любовь. Умного, доброго, прекрасного мужчину. Это желание я загадала два года назад на Новый год, и оно тут же сбылось!» — заявила исполнительница.

Как добавила певица, слухи отравляют жизнь ей и ее молодому человеку. Ей приходится все время оправдываться перед публикой и фанатами. Как заверила Эрика Герцег, с продюсером у нее только рабочие отношения.

В то же время Эрика Герцег отметила, что не хочет выходить в свет со своим молодым человеком. Она уверена, что счастье любит тишину. Своего любимого мужчину она никому не собирается показывать в ближайшее время, сообщает «Комсомольская правда».