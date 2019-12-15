НОВОСТИ

Повалий высказалась о своем 55-летии: «Вот это юбилей, гуляла пять дней»

Певица поблагодарила друзей и коллег по творческой сцене за теплые поздравления.

Повалий высказалась о своем 55-летии: «Вот это юбилей, гуляла пять дней»
Таисия Повалий (Фото: Globallookpress.com)

Еще 10 декабря украинская исполнительница отпраздновала свое 55-летие. Артистку с юбилеем поздравили ее друзья и коллеги по творческой сцене: Анита Цой, Жасмин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой, Анна Семенович и многие другие. «Золотой голос России» признался, что считает Таисию Повалий роскошной, вечно молодой и озорной женщиной.

«Ты великолепная певица, у тебя миллионы почитателей и прекрасная семья!» — обратился к имениннице Басков, назвав ее своей музой.

К поздравлениям артиста присоединился и бывший супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Филипп Киркоров подметил, что всегда восхищался Таисией, как образцом женственности, элегантности и красоты. Сама Повалий поблагодарила поп-короля сцены за теплые слова, признавшись ей было приятно услышать похвалу от именитого артиста.

«Филипп тронул меня до глубины души! Спасибо за все, что ты сделал в моей жизни», — добавила певица.

По словам именинницы, она отмечала свой день рождения целых пять дней. Таисия обратилась к близким и поклонникам, поблагодарив всех тех, кто был с ней рядом, духовно и эмоционально проживая эти дни.

«Вот это юбилей! Гуляли пять дней!! Немножко грустно, но у меня до Нового года еще очень много работы. А главное — закончить долгожданный альбом», — отметила Повалий.

Ранее стало известно, что невестка певицы Светлана родила сыну Таисии Повалий долгожданного наследника. У самой артистки родился внук.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

естественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастамода и стильНиколай БасковТаисия ПовалийФилипп Киркоров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Повалий высказалась о своем 55-летии: «Вот это юбилей, гуляла пять дней»
Интересно?
Поделись с друзьями: