Повалий высказалась о своем 55-летии: «Вот это юбилей, гуляла пять дней»

Певица поблагодарила друзей и коллег по творческой сцене за теплые поздравления.

Еще 10 декабря украинская исполнительница отпраздновала свое 55-летие. Артистку с юбилеем поздравили ее друзья и коллеги по творческой сцене: Анита Цой, Жасмин, Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой, Анна Семенович и многие другие. «Золотой голос России» признался, что считает Таисию Повалий роскошной, вечно молодой и озорной женщиной.

«Ты великолепная певица, у тебя миллионы почитателей и прекрасная семья!» — обратился к имениннице Басков, назвав ее своей музой.

К поздравлениям артиста присоединился и бывший супруг Примадонны отечественного шоу-бизнеса. Филипп Киркоров подметил, что всегда восхищался Таисией, как образцом женственности, элегантности и красоты. Сама Повалий поблагодарила поп-короля сцены за теплые слова, признавшись ей было приятно услышать похвалу от именитого артиста.

«Филипп тронул меня до глубины души! Спасибо за все, что ты сделал в моей жизни», — добавила певица.

По словам именинницы, она отмечала свой день рождения целых пять дней. Таисия обратилась к близким и поклонникам, поблагодарив всех тех, кто был с ней рядом, духовно и эмоционально проживая эти дни.

«Вот это юбилей! Гуляли пять дней!! Немножко грустно, но у меня до Нового года еще очень много работы. А главное — закончить долгожданный альбом», — отметила Повалий.

Ранее стало известно, что невестка певицы Светлана родила сыну Таисии Повалий долгожданного наследника. У самой артистки родился внук.