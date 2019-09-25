Повалий призналась, что давно просила сына подарить ей внука

54-летняя артистка не скрывает, что уже в ближайшем будущем она впервые станет бабушкой.

54-летняя Таисия Повалий не скрывает: уже в ближайшем будущем она станет бабушкой. Единственный сын артистки Денис вместе с супругой Светланой ждет прибавления в семействе. Молодые люди поженились еще в 2015 году. Однако о рождении детей задумались только спустя четыре года после свадьбы. Таисия с легкостью нашла общий язык с избранницей сына. Так, к невестке певица относится с материнской теплотой и нежностью. Ведь у артистки не было дочери.

«К роли бабушки я была готова очень давно, только меня никто не слушал!! Продолжение рода, это так прекрасно и глобально для меня! Всегда готова», — рассказала Повалий изданию ivona.bigmir.net.

Сын Таисии, как и его мама, увлекается музыкой и вокалом. По словам певицы, она не сомневается, что Денис, как и любой другой артист, должен самостоятельно пройти все ступени своего подъёма без сторонней помощи. Ведь именно тогда он получит личный бесценный опыт.