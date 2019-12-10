«Моя дива, с юбилеем»: Басков назвал Повалий молодой роскошной женщиной

Николай Басков не смог оставить без внимания юбилей Таисии Повалий. На личной страничке в Instagram «Золотой голос России» опубликовал архивный снимок, на котором он запечатлен с именинницей, поздравив украинскую исполнительницу с днем рождения. 10 декабря артистка отпраздновала свое 55-летие.

Обращаясь к Таисии, певец подметил, что был счастлив идти с ней по одному творческому пути. В день рождения Повалий эстрадный исполнитель сделал имениннице комплимент, подметив, что и сегодня она остается молодой и роскошной женщиной, достойной оваций и громких аплодисментов. Кроме того, Николай признался, что считает Таисию великолепной певицей, снискавшей признание и любовь многомиллионной публики.

Певец уверен, что 55-летней артистке можно только позавидовать. Ведь у нее есть все, о чем можно только мечтать: любящая семья и успешная карьера. А не так давно единственный сын Таисии — Денис — сделал ее бабушкой. По словам знаменитости, она с нетерпением ждала момент, когда сможет взять новорожденного малыша на руки.

«Ты для меня и сегодня молодая, озорная, веселая и роскошная женщина! Моя дива, с юбилеем», — обратился к имениннице Басков.

В недавнем интервью Повалий призналась, что относится к своей невестке Светлане как к дочери. По словам певицы, она старается не вмешиваться в семью Дениса. Таисия довольна тем, что жена ее сына неплохо готовит, а это, по мнению Таисии, гарантирует, что ее наследник всегда будет накормлен. Сын артистки сам пишет музыку и делает аранжировки.