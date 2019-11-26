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Сестра Ротару объяснила, что на самом деле было в «скандальном» интервью певицы

По словам Лидии Хлябич, журналисты придумали некоторые политические детали.

Сестра Ротару объяснила, что на самом деле было в «скандальном» интервью певицы
София Ротару. Фото Global look press

Страсти вокруг приезда в Россию Ротару не утихают. Однако в последнее время все чаще известные люди стали заступаться за народную артистку СССР. Ее поддержал Никита Джигурда, Николай Басков, Наталья Поклонская, Лев Лещенко и другие медийные личности. Многие из них говорят о том, что нельзя смешивать творчество и политику. Однако близкие певицы заявляют – политических заявлений со стороны любимицы публики и вовсе не было.

Напомним, звезда решила приехать в Россию, чтобы выступить на некоторых концертах, включая «Песню года». В прошлом году София Михайловна ее пропустила якобы из-за политических проблем в отношениях между Россией и Украиной, за что была осуждена частью населения нашей страны. В этом году, когда обстановка стала более-менее стабильной на политической арене, Ротару решила наведаться на фестиваль. Но и это не понравилось людям.

Многие россияне настроены против звезды из-за скандального интервью в издании «Бульвар Гордона», в котором сестра певицы Лидия Хлябич заявила, что сама помогала АТО и София Михайловна тоже. Однако директор певицы Сергей Лавров утверждает, что это неправда.

«София Михайловна – очень миролюбивый человек, она никогда АТО не помогала», — сказал он КП.

Кроме того, издание связалось с самой Лидией Хлябич, которая подтвердила слова Лаврова.

«Мне позвонила журналистка из газеты «Бульвар Гордона», сказала, что хочет написать статью про мою дочь певицу Соню Хлябич. Я ни слова про сестру не сказала! Пусть это будет на совести той журналистки. Я не знаю, что она придумала. Я не говорила, что София Михайловна кому-то помогает!» — рассказала родственница звезды.

Напомним, депутат Виталий Милонов и телеведущая Ангелина Вовк предложили россиянам бойкотировать выступления Софии Ротару. Они сочли ее изменчивое поведение оскорбительным. При этом Милонов готов простить украинскую певицу, но только в том случае, если она признает свою вину и покается. Он признает, что люди могут менять свои взгляды на жизнь, в том числе и политические.

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Сестра Ротару объяснила, что на самом деле было в «скандальном» интервью певицы
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