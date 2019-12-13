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«Мне все равно»: Билан устал оправдываться за слухи о гействе

Предпосылкой к пересудам о нетрадиционной сексуальной ориентации артист назвал взаимодействие с Юрием Айзеншписом.

«Мне все равно»: Билан устал оправдываться за слухи о гействе
Певец Дима Билан. Фото: Инстаграм

Дима Билан устал оправдываться за постоянно всплывающие слухи о собственной нетрадиционной сексуальной ориентации. В этом артист признался Ирине Шихман во время откровенного интервью. Сам Билан считает – поводом для слухов в свое время стала его работа с продюсером Юрием Айзеншписом.

«Слухи ходили, но меня никто никогда не ангажировал, за ним такого никто никогда не замечал. Я приходил к нему в гости, мы разговаривали абсолютно откровенно. Я иногда даже обижал его. Но это были какие-то сыновние-отцовские чувства и не более того», — рассказал он.

Певец вспомнил, что в те годы активно процветал поклеп – многие звездные друзья могли рассказать друг о друге такого, чего никогда не сказали бы сегодня. Сейчас Билан признается – его не задевает, что окружающие считают его геем.

«Еще года четыре назад цепляло, а сейчас все равно. Я многое видел в жизни», — отметил Билан.

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«Мне все равно»: Билан устал оправдываться за слухи о гействе
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