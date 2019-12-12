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Мечты сбываются: Билан встретился с эротической фантазией из своего детства

Увидев 50-летнюю Ветлицкую, музыкант не остался разочарованным.

Мечты сбываются: Билан встретился с эротической фантазией из своего детства
Дима Билан. Кадр из шоу Иды Галич.

Дмитрий Билан признался, что с детства неравнодушен к Наталье Ветлицкой. А недавно его юношеская мечта осуществилась – он встретился со звездой 90-х.

Журналисты КП спросили у музыканта, правда ли, что Наталья Ветлицкая была его эротической фантазией в детстве. Дима подтвердил, но все-таки заметил, что он бы назвал эти чувства более завуалированно. Особенно его очаровывал тембр звезды 90-х. «Я через голос считывал ее женственность невероятную», — сказал он.

Певец сказал, что недавно встречался с Ветлицкой, в зрелом возрасте она ему тоже понравилась.

«Она светится, от нее идет приятная энергетика», — сказал артист.

Дима вспомнил, что в детстве ему также нравилась и Алиса Селезнева, героиня популярного советского фильма «Гостья из будущего». «Помню, мечтал: если у меня будет дочь, назову ее Алисой», — заявил он.

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Мечты сбываются: Билан встретился с эротической фантазией из своего детства
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