Снова на танцполе: Верка Сердючка выпустила первую за 4 года песню

Артист Андрей Данилко, всем известный по незабываемому образу импозантной дамы Верки Сердючки порадовал своих поклонников, которые стали медленно, но верно забывать звезду. Впервые за почти четыре года артист выпустил новую композицию Make It Rain Champagne (Сделай дождь из шампанского). Песня стала абсолютной новинкой после долгой тишины от Верки.

Немного ранее в Андреем произошел непонятный случай, он был приглашенной звездой на шоу «Х-Фактор», где выступал в качестве наставника молодых дарований. Во время съемок он внезапно покинул проект со слезами на глазах и со словами, что он не может ничем помочь начинающим звездам.

В комментариях к новому треку пользователи YouТube радуются, что артист наконец-то вернулся на большую сцену и продолжает творить.