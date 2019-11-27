Андрей Данилко назвал себя придурком и покинул «X-фактор»

Как сказал музыкант, он некомпетентен для роли наставника в этом шоу.

Певец Андрей Данилко, которого все знают по образу Верки Сердючки, покинул украинскую версию шоу «Х-фактор». Он в открытую заявил, что некомпетентен в роли наставника проекта.

«Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину. Потому что может быть появится какой-то наставник, который вам поможет», — заявил Андрей Данилко.

Как призналась Верка Сердючка, вся проблема именно в ней. По ее словам, она не готова делать свой выбор на этом проекте. Фрик-испольнительница добавила, что ничего не может поделать с собой.

Отметим, что после этих слов Андрей Данилко удалился из студии. Зрители первое время не могли понять, что случилось с Веркой Сердючкой. Такой реакции мало кто ожидал. При этом на телеканале, который ведет популярное на Украине шоу, не стали раскрывать, вернется ли в следующем выпуске Андрей Данилко в эфир. Здесь пока сохраняют интригу. Не исключено, что вместо Верки Сердючки в следующем эфире появится новый тренер, сообщает РИА «Новости».