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Копирует лучших: Кейт Миддлтон сравнили с Грейс Келли

Платье герцогини на недавнем приеме в Букингемском дворце некоторым напомнило наряд княгини.

Копирует лучших: Кейт Миддлтон сравнили с Грейс Келли
Кейт Миддлтон. Фото: Globallookpress

Герцогиня Кембриджская часто удостаивается похвалы за прекрасный выбор нарядов, будь то светский прием в высшем обществе или непринужденная прогулка с детьми. Недавно Кейт Миддлтон появилась на торжественном приеме в Букингемском дворце в элегантном бархатном платье и тиаре принцессы. Супругу принца Уильяма часто сравнивают с принцессой Дианой. Однако в этот раз герцогиня напомнила общественности княгиню Грейс Келли.

Поклонники отметили, что на платьях двух представительниц высшего света одинаковое декольте. Отличаются наряды длиной рукавов: у Кейт длинные, у Грейс – короткие. Также в сети вспомнили, что свадебный наряд герцогини тоже напоминал подвенечное платье супруги князя Монако из 1956 года.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото
Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото: Globallookpress

Недавно мы рассказывали о поездке Кейт Миддлтон на ферму, где герцогиня выбрала рождественские елки и пообщалась с детьми. Для этого мероприятия супруга принца Уильяма выбрала наряд в новогодних цветах – зеленый свитер и красную куртку.

А также мы писали, что Меган Маркл вместе с Кейт Миддлтон вернули моду 80-х, надев блузки с бантом, которые немедленно объявили новым трендом.

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Тэги:

Британская королевская семьяГрейс КеллиКейт Миддлтон
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Копирует лучших: Кейт Миддлтон сравнили с Грейс Келли
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