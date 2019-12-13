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«Реакция на трейлер была безумной»: мюзикл «Кошки» полностью переделают

Режиссер Том Хупер заявил, что отзывы пользователей интернета на трейлер удивили всех на съемочной площадке.

«Реакция на трейлер была безумной»: мюзикл «Кошки» полностью переделают
Мюзикл «Кошки». Фото: Jayne Russell/ZUMAPRESS.com

Похоже, что боссы Голливуда все чаще начали прислушиваться к мнению фанатов кино. Началось все с трейлера фильма «Соник», который разнесли в интернете в пух и прах за невнятный внешний вид главного героя. В итоге киностудии пришлось переносить дату премьеры и тратить уйму денег, чтобы переделать компьютерного персонажа и успокоить людей. Сейчас примерно то же самое начинается с киноадаптацией мюзикла «Кошки».

Компания Universal Pictures решила полностью переделать весь фильм, после того как трейлер новой картины раскритиковали буквально все , кто только мог. Режиссер «Кошек» Том Хупер, сообщил об этом изданию The Times.

«Реакция на трейлер была просто безумной! Я такого не ожидал» — рассказал он.

Основная проблема кроется в том, что из-за обилия спецэффектов лица актеров стали неузнаваемыми и буквально пугающими.

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«Кошки»Universal Picturesмюзикл
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«Реакция на трейлер была безумной»: мюзикл «Кошки» полностью переделают
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