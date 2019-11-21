КИНО

Второй трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт подвергся критике за «шерстистость»

Поклонники этого направления кинематографа не оценили трудов съемочной команды.

Второй трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт подвергся критике за «шерстистость»
Кадр из киномюзикла «Кошки»

Недавно в Сети появился второй трейлер киномюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт в главной роли. Среди простых пользователей и любителей этого направления ролик вызвал еще большие вопросы, чем предыдущий. Тогда люди писали, что их не устраивает внешний вид персонажей – многие были уверены, что режиссер Том Хупер снял не сказку, а настоящий хоррор. Некоторых возмутило, что образы котиков на Тейлор Свифт и остальных наложили с помощью компьютерной графики.

Нашлись и те, кто остался недоволен количеством шерсти на теле главных персонажей. Комментаторы отмечали, что во втором случае волосистая зона стала намного гуще. Одна из девушек и вовсе заявила, что «Кошки» — своеобразная версия «Гарфилда», но второй был многократно милее.

Примечателен и тот факт, что на Youtube второй трейлер набрал больше дизлайков, чем лайков – почти 7 тысяч против 6. «Я никогда не видела ничего более пушистого и ужасного, чем это», — сошлись во мнении поклонники. Досталось от аудитории и компании Universal – фанаты остались недовольны тем, что киностудия, в отличие от конкурентной Paramount не прислушалась к мнению большинства.

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

кошкимюзиклНовости googleТейлор Свифт
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Второй трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт подвергся критике за «шерстистость»
Интересно?
Поделись с друзьями: