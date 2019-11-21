Второй трейлер мюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт подвергся критике за «шерстистость»

Недавно в Сети появился второй трейлер киномюзикла «Кошки» с Тейлор Свифт в главной роли. Среди простых пользователей и любителей этого направления ролик вызвал еще большие вопросы, чем предыдущий. Тогда люди писали, что их не устраивает внешний вид персонажей – многие были уверены, что режиссер Том Хупер снял не сказку, а настоящий хоррор. Некоторых возмутило, что образы котиков на Тейлор Свифт и остальных наложили с помощью компьютерной графики.

Нашлись и те, кто остался недоволен количеством шерсти на теле главных персонажей. Комментаторы отмечали, что во втором случае волосистая зона стала намного гуще. Одна из девушек и вовсе заявила, что «Кошки» — своеобразная версия «Гарфилда», но второй был многократно милее.

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Примечателен и тот факт, что на Youtube второй трейлер набрал больше дизлайков, чем лайков – почти 7 тысяч против 6. «Я никогда не видела ничего более пушистого и ужасного, чем это», — сошлись во мнении поклонники. Досталось от аудитории и компании Universal – фанаты остались недовольны тем, что киностудия, в отличие от конкурентной Paramount не прислушалась к мнению большинства.