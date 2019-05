Фильм «Соник в кино» покажут на три месяца позже из-за слишком «человеческих» зубов персонажа

В начале мая в Сети появился первый трейлер фильма-экранизации знаменитых видеоигр Sonic the Hedgehog. Создатели картины «Соник в кино» запланировали ее премьеру на 7 ноября 2019 года, но трейлер вызвал такой шквал негодования фанатов, что работу пришлось продолжить.

Больше всего зрители остались недовольны пропорциями тела главного анимационного персонажа. В частности, зубами Соника, которые многим показались отталкивающими из-за их антропоморфности. «Некрасивого» ежика даже сравнили с детективом Пикачу, которого в одноименном фильме озвучил Райан Рейнольдс – милым и понравившимся всем без исключения пушистым покемоном.

Calling it now: Detective Pikachu is the new MCU and the Sonic the Hedgehog movie is the new DCU. pic.twitter.com/nCkstaB9aZ

— Jason Arriola (@darthmeticulous) 30 апреля 2019 г.