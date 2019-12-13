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«Настя приняла меня настороженно»: Савельева высказалась о взрослой падчерице

Экс-солистка группы «Фабрика» призналась, что в первое время сильно волновалась, узнав, что у Сафонова есть дочь.

«Настя приняла меня настороженно»: Савельева высказалась о взрослой падчерице
Саша Савельева и Кирилл Сафонов (Фото: Globallookpress.com)

Саша Савельева смогла найти общий язык с дочерью Кирилла Сафонова — Анастасией. Благодаря незначительно разнице в возрасте — одиннадцать лет — девушкам удалось стать подругами. При этом в недавнем интервью журналу «Атмосфера» экс-солистка группы «Фабрика» вспомнила, как переживала, узнав, что у ее любимого мужчины есть взрослый ребенок. По словам певицы, ситуацию отягощалась еще и из-за реакции самой Насти. В первое время девушка относилась настороженно к будущей жене своего отца. И только со временем, Саше удалось найти контакт с падчерицей, которая в октябре вышла замуж за ирландского бизнесмена Стивена Мерфи.

«Настя приняла меня довольно настороженно», — отметила Савельева, заверив, что когда они с дочерью Кирилла познакомились поближе, с легкостью смогли выстроить «душевные отношения».

Возлюбленная Сафонова утверждает, что с ее стороны не было никаких «подводных камней», так как она искренне любила отца Анастасии. И дочь Кирилла это сразу поняла, не став препятствовать их союзу.

«Кирилл изначально был настроен серьезно… То, что я буду его женой, он сказал уже через две недели после нашей первой встречи», — делилась воспоминаниями певица.

В марте Саша Савельева впервые стала мамой, она родила сына Леона своему возлюбленному. В октябре вместе с Кириллом Сафоновым и малышом она летала в Израиль на свадьбу падчерицы.

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«Настя приняла меня настороженно»: Савельева высказалась о взрослой падчерице
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