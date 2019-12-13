Миронова призналась, что мечтала родить первого ребенка как можно раньше

46-летняя Мария Миронова поделилась откровениями на тему материнства. По словам актрисы, еще в юности она хотела родить первого ребенка как можно раньше. Дочь ныне покойного народного артиста РСФСР Андрея Миронова уточнила, что ей удалось воплотить эту мечту в жизнь. Актриса напомнила, что стала мамой в восемнадцать лет.

Сейчас ее старший сын — Андрей Миронов-Удалов — снимается в кино. Наследника знаменитость назвала в честь именитого дедушки. Юноше исполнилось 27 лет. И он больше не нуждается в опеке звездных родственников. Еще в сентябре Мария подтвердила информацию о том, что она во второй раз стала мамой. Забеременеть артистка решилась только после 45 лет, когда ее старший наследник уже вырос и стал самостоятельным. Нынешнему избраннику Миронова подарила сына Федора. А не так давно она вместе с семьей вернулась на родину. Во время беременности Мария жила в Греции, решив рожать за границей.

«Когда я была маленькой, у меня была главная мечта, чтобы моя мама всегда была со мной и долго-долго жила! И еще одна — как можно раньше родить ребенка, чтобы у него была молодая мама и тоже долго-предолго была с ним. Своего старшего сына я родила в 18 лет! Благодарна Богу и жизни, что они продолжают слышать меня по сей день», — отметила Мария.

К слову, ранее Миронова отреагировала на слухи о суррогатном материнстве. Мария отвергла все подозрения, заявив, что ей несколько раз приходилось обращаться к портным для того, чтобы перешить свои наряды из-за растущего во время беременности живота.