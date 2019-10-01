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Боярская поздравила Миронову с рождением второго ребенка

46-летняя актриса заранее определилась с клиникой и медперсоналом, решив рожать в Греции.

Боярская поздравила Миронову с рождением второго ребенка
Елизавета Боярская (Фото: Globallookpress.com)

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой. Об этом знаменитость лично рассказала верным почитателям еще в понедельник, 30 сентября. Дочь покойного народного артиста РСФСР Андрея Миронова опубликовала в Instagram свежий пост, поделившись с подписчиками радостным известием.

Будущая мамочка заранее определилась с медперсоналом и клиникой, решив рожать в Греции. Последние месяцы беременности она провела за границей, вдали от пристального внимания прессы. При этом сама Мария публиковала в микроблоге фото из личного альбома, демонстрируя округлившийся животик. По словам Мироновой, она решила рассекретить избранника только из того, что устала читать в СМИ нелепые слухи о личной жизни.

Так, актриса призналась, что более года назад вышла замуж в Греции. Ее возлюбленного зовут Андреем, так же, как покойного отца и 27-летнего сына Марии.

Знаменитость пока держит в тайне имя и пол новорожденного младенца.

Вслед за Аликой Смеховой и Любовью Толкалиной 46-летнюю Миронову с появлением малыша поздравила Елизавета Боярская. Напомним, что супруга Максима Матвеева в декабре сама стала мамой во второй раз. Пара воспитывает сыновей: семилетнего Андрея и девятимесячного Григория.

«Маша! Какое счастье!! Поздравления от всей нашей семьи!» — обратилась с новоиспеченной мамочке Боярская.

Для Мироновой эти роды стали вторыми, у нее есть уж взрослый сын Андрей Миронов-Удалов.

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дети звездЕлизавета БоярскаяЗвездные детиМария Миронова
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Боярская поздравила Миронову с рождением второго ребенка
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