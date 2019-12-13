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Высокие отношения: Нинидзе пригласила бывшего мужа на вечеринку сына

28-летняя актриса провела уикенд в компании Кирилла Плетнева в одном из столичных ресторанов, устроив праздник в честь дня рождения их наследника.

Высокие отношения: Нинидзе пригласила бывшего мужа на вечеринку сына
Нино Нинидзе провела уикенд в компании экс-супурга Кирилла Плетнева (Фото: Globallookpress.com)

28-летняя Нино Нинидзе поддерживает дружеские отношения с Кириллом Плетневым, несмотря на расставание. Актриса отдает себе отчет в том, что их общий сын Саша нуждается как в маме, так и в отце. Поэтому девушка не препятствует бывшему возлюбленному навещать наследника. В последнее время Нино стали все чаще видеть в компании Максима Виторгана. Однако Нинидзе решила отпраздновать день рождение первенца в компании его родного отца. В Stories знаменитость опубликовала некоторые моменты прошедшей вечеринки. Среди приглашенных гостей на празднике в честь именинника был замечен и бывший возлюбленный Нино — Кирилл Плетнев.

Актриса Нино Нинидзе
Нино Нинидзе воссоединилась с Кириллом Плетневым ради вечеринки сына (Фото: Instagram.com/ninosha13)

Сидя на коленках у мамы за одним столиком рядом с отцом, Саша задул свечи на праздничном торте, загадав заветное желание. К слову, малыша с днем рождения не забыла поздравить и дочка Максима Виторгана — 23-летняя Полина. Наследница актера сдружилась с Нино благодаря незначительной разнице в возрасте в пять лет.

«Мой птенчик, сердечко мое… 4 года. Моя любовь, мой смех, моя сила… моя тайна! С днем рождения, мой сын!» — обратилась к малышу бывшая супруга Кирилла Плетнева.

«С днем рождения, Сани!!» — отметила дочка Виторгана в комментариях в профиле актрисы в Instagram.

Напомним, что у Максима Виторгана есть младший сын Платон, в ноябре малышу исполнилось три годика. Наследника актеру подарила его бывшая супруга Ксения Собчак.

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Тэги:

дети звездЗвездные детиКирилл ПлетневКсения СобчакМаксим ВиторганНино Нинидзе
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Высокие отношения: Нинидзе пригласила бывшего мужа на вечеринку сына
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