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Максим Галкин с ветерком прокатился на электричке по Подмосковью

Юморист отметил, что у него отличное настроение.

Максим Галкин с ветерком прокатился на электричке по Подмосковью
Галкин прокатился на электричке/http://globallookpress.com/

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал забавный ролик, где он путешествует по Подмосковью на электричке. На супруге Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой кожаная куртка и кепка. Чем-то в таком виде звездный ведущий напоминает вора-карманника.

Максим Галкин. Фото
Галкин прокатился на электричке/https://www.instagram.com/maxgalkinru/

«Граждане, мы тут немного прокатились по Подмосковью. Настроение отличное. А как у вас? А вагон нетипичный, маршрут немноголюдный. Сейчас выйдем, стрельнём сигаретку, а я же не курю», — произносит довольный юморист.

Не исключено, что Максим Галкин решил в очередной раз «потроллить» своего друга — поп-короля российской сцены Филиппа Киркорова. Ранее музыкант хвастался поездом, на котором он путешествует на гастроли.

Отметим, что Максим Галкин сейчас активно путешествует по стране с концертами. За последние несколько месяцев он выступил во многих крупных российских городах, а также в столице Азербайджана Баку. На всех концертах телеведущего неизменно аншлаги.

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Тэги:

Алла ПугачеваБакуМаксим ГалкинПодмосковье
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Максим Галкин с ветерком прокатился на электричке по Подмосковью
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