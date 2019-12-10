«Смотри, прыгают мама с Гарри»: Галкин показал, как жена с детьми встречают его с гастролей

Шоумен не скрывает: он всегда радуется возвращению домой, где его ждет супруга и шестилетние двойняшки.

На личной страничке в Instagram ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале опубликовал свежий видеоролик, состоящий из нарезки отдельных кадров. Максим Галкин решил показать поклонникам, как Примадонна с детьми встречает его с гастролей. После премьеры фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» в кинотеатре «Октябрь» шоумен был вынужден на время покинуть семью из-за рабочей поездки в Архангельск. Однако по возвращении телеведущий поделился с подписчиками личными кадрами, запечатлев на камеру Аллу Борисовну и шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.

«Каждое возвращение домой — это маленькое счастье», — отметил Галкин.

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В кадре Примадонна вместе с сыном Гарри встречают Максима, стоя у окна. В то время как Лиза уже выбежала во двор, чтобы первой повидаться с папой.

«Смотри, прыгают мама с Гарри!» — говорит дочке шоумен, снимая на камеру, как Алла Борисовна вместе с сыном машет им у окна.

В недавнем интервью в программе «Время» Примадонна рассказала Кириллу Клейменову о том, что она не скучает по тем ощущениям, которые дарила ей сцена. По словам певицы, всю себя она отдает воспитанию двойняшек. Алла Борисовна заметила, что уже в следующем учебном году их с Максимом дети пойдут в первый класс. Пока артистка запрещает малышам пользоваться компьютером и другими гаджетами, считая, что всю информацию двойняшки должны черпать из надежного источника — своей семьи.