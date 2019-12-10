ЗВЕЗДЫ

«Смотри, прыгают мама с Гарри»: Галкин показал, как жена с детьми встречают его с гастролей

Шоумен не скрывает: он всегда радуется возвращению домой, где его ждет супруга и шестилетние двойняшки.

«Смотри, прыгают мама с Гарри»: Галкин показал, как жена с детьми встречают его с гастролей
Максим Галкин и Алла Пугачева (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

На личной страничке в Instagram ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале опубликовал свежий видеоролик, состоящий из нарезки отдельных кадров. Максим Галкин решил показать поклонникам, как Примадонна с детьми встречает его с гастролей. После премьеры фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» в кинотеатре «Октябрь» шоумен был вынужден на время покинуть семью из-за рабочей поездки в Архангельск. Однако по возвращении телеведущий поделился с подписчиками личными кадрами, запечатлев на камеру Аллу Борисовну и шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.

«Каждое возвращение домой — это маленькое счастье», — отметил Галкин.

В кадре Примадонна вместе с сыном Гарри встречают Максима, стоя у окна. В то время как Лиза уже выбежала во двор, чтобы первой повидаться с папой.

«Смотри, прыгают мама с Гарри!» — говорит дочке шоумен, снимая на камеру, как Алла Борисовна вместе с сыном машет им у окна.

В недавнем интервью в программе «Время» Примадонна рассказала Кириллу Клейменову о том, что она не скучает по тем ощущениям, которые дарила ей сцена. По словам певицы, всю себя она отдает воспитанию двойняшек. Алла Борисовна заметила, что уже в следующем учебном году их с Максимом дети пойдут в первый класс. Пока артистка запрещает малышам пользоваться компьютером и другими гаджетами, считая, что всю информацию двойняшки должны черпать из надежного источника — своей семьи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Пугачевадети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Смотри, прыгают мама с Гарри»: Галкин показал, как жена с детьми встречают его с гастролей
Интересно?
Поделись с друзьями: