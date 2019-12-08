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«Я в мехах и еле иду»: Галкин в шапке вышел на прогулку по Архангельску

После премьеры фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» шоумен отправился на гастроли.

«Я в мехах и еле иду»: Галкин в шапке вышел на прогулку по Архангельску
Максим Галкин (Фото: Globallookpress.com)

После премьеры фильма «Алла Пугачева: Тот самый концерт» супруг певицы — шоумен Максим Галкин — был вынужден отправиться на гастроли. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале прилетел в Архангельск и не теряя времени отправился на прогулку по городу. При этом возлюбленный Аллы Борисовны признался, что едва не замерз, несмотря на меховую шапку. Шоумен не стал скрывать, что в отличие от местных жителей, которые вполне комфортно ощущают себя и в спортивных костюмах в метель, он не решился бы появиться на улице без теплой одежды.

Телеведущий Максим Галкин
Максим Галкин признался, что едва не замерз в Архангельске (Фото: Instagram.com/maxgalkinru)

«Меня всегда поражают люди, которые в любую погоду бегают. Я сейчас иду по Архангельску… у меня рука, которая держит телефон через пять секунд чуть не отвалилась от холода! А они бегут в спортивных костюмах, представляете! Я в мехах и еле иду… Все зависит от того, в какую сторону ты идешь, я повернул обратно и мне значительно теплей», — добавил Галкин.

Ранее шоумен подметил, что из-за загруженного графика: съемок сразу двух передач в Останкино, он не смог присутствовать на фотосессии в кинотеатре «Октябрь». Максиму удалось подъехать только к банкету. По этой причине Алле Пугачевой пришлось позировать на ковровой дорожке в гордом одиночестве. В отсутствии шоумена компанию Примадонне в зрительском зале составила ее дочь Кристина Орбакайте.

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Алла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаМаксим ГалкинФильм "Тот самый концерт"
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«Я в мехах и еле иду»: Галкин в шапке вышел на прогулку по Архангельску
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