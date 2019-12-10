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«Понимание и забота»: Водонаева задумалась о смене ориентации

Блогер и телеведущая призналась, что некоторые мужчины сами делают все для того, чтобы женщины встречались с женщинами.

«Понимание и забота»: Водонаева задумалась о смене ориентации
Алена Водонаева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Алена Водонаева задумалась об отношениях с женщиной. Об этом она сама откровенно поведала в Instagram. Поводом для размышлений на эту тему стал тест на Facebook. Блогер отметила, что глубоко уверена в том, что любит мужчин, однако анализируя, смогла бы она встречаться с женщиной, ответила сама себе, что видит в этом определенные плюсы. Алена подчеркнула – в отношениях с человеком одного с тобой пола есть определенные плюсы, которые нельзя игнорировать.

«Я думаю о понимании, о быстроте реакций, о заботе, о внимательности. Женщины чувствуют. Этим все сказано», – озвучила свои рассуждения она.

Алена Водонаева. Фото
Алена Водонаева. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Телеведущая резюмировала – в том, что женщины меняют мужчин на женщин, слабый пол частично виноват сам. Подоплекой для таких кардинальных решений является неоднозначное поведение сильной половины человечества.

Отметим, что не все подписчики Водонаевой восприняли рассуждения на эту тему спокойно. Некоторые откровенно заявили, что экс-участница «Дома-2» сошла с ума, рассуждая о столь серьезных вещах вот так спокойно. Другие, впрочем, парировали, что тоже задумывались над подобным опытом и не видят в нем ничего постыдного.

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«Понимание и забота»: Водонаева задумалась о смене ориентации
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