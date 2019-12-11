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«Перенесемся в мир животных»: ведущая шоу «Алена, блин!» обвинила Джигана в наркомании

А также сравнила с парнокопытными и обезьяной.

«Перенесемся в мир животных»: ведущая шоу «Алена, блин!» обвинила Джигана в наркомании
Джиган с супругой. Фото https://www.instagram.com/iamgeegun/

Журналистка редакции Super.ru Алена Жигалова обрушила в своем блоге целый поток брани на рэпера Джигана, сравнив его с парнокопытными и обезьяной. Поводом послужило сорванное интервью для ее шоу «Алена, блин!». В доказательство своих слов акула пера выложила видео, снятое с камер наблюдения в помещении редакции издания.

Алена пояснила то, что происходит на видео. Начала свое повествование журналистка сразу очень эмоционально: «Отвлечемся от всеобщего предновогоднего шухера и елочной эстафеты, друзья, и перенесемся немножко в мир животных».

Далее она объяснила, что к ним в офис явился Джиган в сопровождении нескольких человек. Они сразу же захотели посетить туалет. Охрана предложила им для начала оформить пропуска, но один из мужчин нарушил внутренние правила порядка и перепрыгнул через турникет. Как описала журналистка – «с ловкостью парнокопытных». Потом произошла перепалка с охраной и Джиган вместе с сопровождающими плюнул на интервью и удалился из помещения.

Журналистка почему-то не подумала, что товарищу рэпера действительно приспичило по физиологической нужде и ждать пару минут он просто не мог. И сразу же выдвинула серьезную версию о том, что мужчине нужно было принять очередную порцию «запрещенки» в уборной: «Как мы поняли, чтобы быстро и эффективно подготовить товарища перед ответственным интервью».

В конце своей речи она уже говорила прямо: «Считаю нужным предупредить всех коллег, приглашающих Джигана на съемки каких-то проектов, быть готовыми к самому неожиданному повороту событий, ввиду особенностей развития некоторых представителей фауны, по какой-то причине называющих себя рэперами. А по факту, являющихся просто обезьянами, попутавшими берега. Ну, и поскольку у нас теперь освободился предновогодний эфир… кто хочет сказать пару добрых слов о Джигане, обсудить вред наркотиков — welcome!»

Алена Жигалова пожаловалась, что техническая подготовка к интервью стоила немалых денег. И теперь ее компания потерпела убытки, при этом рэпер всего лишь позвонил ей после инцидента и, извинившись, сказал, что у него «нет настроения» разговаривать. Журналистка уверена, что это не может быть причиной срыва разговора.

Увы, но далеко не все пользователи Сети поддержали негодование Алены.

«Если бы мой муж хотел в туалет, он бы не только через турникет перепрыгнул, но и секьюрити в морду дал», «Ерунда какая-то! В уборную сходил, значит наркотики употребил!», «Я не сторонник Джигана, но вы тоже недалеко от него ушли!» — написано в комментариях у Жигаловой.

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«Перенесемся в мир животных»: ведущая шоу «Алена, блин!» обвинила Джигана в наркомании
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