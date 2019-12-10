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«Что-то необычное»: Маркл посоветовала дарить мужчинам цветные носки на Рождество

А также что-то креативное, а не очередную футболку.

«Что-то необычное»: Маркл посоветовала дарить мужчинам цветные носки на Рождество
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

В интернете появился список обязательных рождественских подарков герцогини Сассекской для кавалера, подруги и близких людей. Подарочный гид опубликовали поклонники Меган Маркл, отыскав его на личном сайте The Tig, который бывшая актриса удалила после того, как вышла замуж за принца Гарри. По мнению Меган из 2014 года, мужчина получит удовольствие от неожиданного сюрприза.

«Идеальным подарком для вашего парня станет что-то особенное. Легко схватить очередную футболку на рождественской распродаже, но вы можете купить ее в любое другое время. Вместо этого подарите ему что-то необычное, творческое. То, чем он будет по-настоящему наслаждаться, как драгоценностью», – писала будущая герцогиня в далеком 2014 году.

Меган Маркл. Фото
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

В качестве возможных удачных вариантов Меган предложила разноцветные носки в коробке, бритвенный набор с кисточкой и инициалами любимого, миниатюрный проектор для фотографий, сумку для стирки вещей, переносной проигрыватель, сообщает издание The Sun.

Меган Маркл и Принц Гарри. Фото
Меган Маркл и Принц Гарри. Фото: Globallookpress

Напомним, что в этом году Меган Маркл и принц Гарри решили не отмечать Рождество с королевой Елизаветой в поместье Норфолк, а встретить праздник в Калифорнии с мамой герцогини – 62-летней Дорией.

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королевские новостиМеган МарклПринц Гарри
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«Что-то необычное»: Маркл посоветовала дарить мужчинам цветные носки на Рождество
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