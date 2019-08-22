НОВОСТИ

Трудолюбивая Маркл: герцогиня поделилась роликом о создании коллекции одежды

Фанатам предоставилась возможность увидеть герцогиню Сассекскую за работой.

Трудолюбивая Маркл: герцогиня поделилась роликом о создании коллекции одежды
Меган Маркл контролирует каждый этап создания линейки одежды. Фото: Global Look Press

О том, что Меган Маркл начала работать над капсульной коллекции одежды сообщалось уже давно. Однако увидеть «закулисье» этого процесса фанаты и не мечтали.

Тем не менее, их желание оказалось вполне осуществимым. Герцогиня Сассекская расщедрилась и выложила в Сеть видео, которое дает некоторое преставление о том, как создается фэшн-линейка.

В ролике показано, как Меган встречает моделей «из народа», каждую из которых она тепло обнимает.

На одном из кадров герцогиня запечатлена с сантиметром в руке, которым измеряет талию одной из манекенщиц. Сама Меган одета в узкие обтягивающие черные брюки и голубую рубашку в белую полоску. Дополняют кэжуал-лук герцогини свободно ниспадающие по плечам волосы.

«Трудолюбивая Маркл», — оставил комментарий к ролику один из фанатов. «Всего год прошел, а все так изменилось», — добавил он.

О намерении создать линейку офисной одежды Маркл объявила в июле в рамках благотворительной акции для фонда Smart Works, который помогает женщинам найти работу.

Герцогиня сочла, что те вещи, которые предлагаются кандидатам для прохождения собеседования, плохо сочетаются друг с другом.

Меган решила создать ту одежду, в которой ее обладательницы будут чувствовать себя комфортно и уверено.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Меган МарклМеган Маркл последние новостимодамода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Трудолюбивая Маркл: герцогиня поделилась роликом о создании коллекции одежды
Интересно?
Поделись с друзьями: