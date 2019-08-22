Трудолюбивая Маркл: герцогиня поделилась роликом о создании коллекции одежды

О том, что Меган Маркл начала работать над капсульной коллекции одежды сообщалось уже давно. Однако увидеть «закулисье» этого процесса фанаты и не мечтали.

Тем не менее, их желание оказалось вполне осуществимым. Герцогиня Сассекская расщедрилась и выложила в Сеть видео, которое дает некоторое преставление о том, как создается фэшн-линейка.

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В ролике показано, как Меган встречает моделей «из народа», каждую из которых она тепло обнимает.

На одном из кадров герцогиня запечатлена с сантиметром в руке, которым измеряет талию одной из манекенщиц. Сама Меган одета в узкие обтягивающие черные брюки и голубую рубашку в белую полоску. Дополняют кэжуал-лук герцогини свободно ниспадающие по плечам волосы.

«Трудолюбивая Маркл», — оставил комментарий к ролику один из фанатов. «Всего год прошел, а все так изменилось», — добавил он.

О намерении создать линейку офисной одежды Маркл объявила в июле в рамках благотворительной акции для фонда Smart Works, который помогает женщинам найти работу.

Герцогиня сочла, что те вещи, которые предлагаются кандидатам для прохождения собеседования, плохо сочетаются друг с другом.

Меган решила создать ту одежду, в которой ее обладательницы будут чувствовать себя комфортно и уверено.