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Жизнь напоказ: Алена Водонаева решила проколоть соски

По словам модели, так она будет выглядеть более сексуально.

Жизнь напоказ: Алена Водонаева решила проколоть соски
Водонаева проколет соски/http://globallookpress.com/

Телеведущая Алена Водонаева в эфире шоу «Рамблер/Live» заявила, что в самое ближайшее время она проколет соски. «Да, я скоро сведу татуировку. Самую большую на руке. Она мне больше не нравится. И проколю соски», — заметила она.

Алена Водонаева. Фото
Водонаева проколет соски/http://globallookpress.com/

На вопрос ведущего Павла Мавриди, почему она вдруг решилась на такие «преобразования», модель ответила, что ей просто необходимо как-то поэкспериментировать над собой.

«Проколотые соски — это некая альтернатива», — заявила она. Павел спросил, будет ли звезда выкладывать потом снимки в Instagram. «Обязательно выложу. Еще тебя отмечу под каждым», — отшутилась на телеведущая.

Отметим, что Алена Водонаева около года назад рассталась со своим очередным мужчиной — диджеем Алексеем Косинусом. Как она говорила, она зарабатывала больше его, что ее не устраивало. Модель говорила, что мечтает встретить мужчину, который будет ее сильным крылом и который сможет позаботиться о ней и ее девятилетнем сыне Богдане.

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Алена ВодонаеваПавел МавридиШоу Рамблер/Live
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Жизнь напоказ: Алена Водонаева решила проколоть соски
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