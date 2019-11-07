Жизнь напоказ: Алена Водонаева решила проколоть соски

По словам модели, так она будет выглядеть более сексуально.

Телеведущая Алена Водонаева в эфире шоу «Рамблер/Live» заявила, что в самое ближайшее время она проколет соски. «Да, я скоро сведу татуировку. Самую большую на руке. Она мне больше не нравится. И проколю соски», — заметила она.

На вопрос ведущего Павла Мавриди, почему она вдруг решилась на такие «преобразования», модель ответила, что ей просто необходимо как-то поэкспериментировать над собой.

«Проколотые соски — это некая альтернатива», — заявила она. Павел спросил, будет ли звезда выкладывать потом снимки в Instagram. «Обязательно выложу. Еще тебя отмечу под каждым», — отшутилась на телеведущая.

Отметим, что Алена Водонаева около года назад рассталась со своим очередным мужчиной — диджеем Алексеем Косинусом. Как она говорила, она зарабатывала больше его, что ее не устраивало. Модель говорила, что мечтает встретить мужчину, который будет ее сильным крылом и который сможет позаботиться о ней и ее девятилетнем сыне Богдане.