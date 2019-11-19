Эффектная тряска: Водонаева исполнила возбуждающий тверк

Так она отпраздновала выход своей книги.

Алена Водонаева, как известно, не только телеведущая и модель, но еще и писатель. Совсем скоро выйдет ее книга «Мамин торт». Это радостное событие девушка решила отпраздновать зажигательным танцем.

В своем микроблоге в Instagram Водонаева выложила ролик, на котором в обтягивающих джинсовых шортах исполняет бодрые танцевальные движения в стиле тверк. В подписи она объясняет, что первая презентация книги будет закрытой. «Делаю маску на лицо и собираться. Люблю вас, и вечером в сторис «возьму вас с собой на вечеринку», — добавила Алена.

Многие подписчики признались, что уже пользуются кулинарными рецептами Водонаевой. «Сметанник из книги стряпала дочке», — призналась одна из фолловеров. «Тверк хорош», — добавили другие.