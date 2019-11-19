ЗВЕЗДЫ

Эффектная тряска: Водонаева исполнила возбуждающий тверк

Так она отпраздновала выход своей книги.

Эффектная тряска: Водонаева исполнила возбуждающий тверк
Алена Водонаева. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Алена Водонаева, как известно, не только телеведущая и модель, но еще и писатель. Совсем скоро выйдет ее книга «Мамин торт». Это радостное событие девушка решила отпраздновать зажигательным танцем. 

В своем микроблоге в Instagram Водонаева выложила ролик, на котором в обтягивающих джинсовых шортах исполняет бодрые танцевальные движения в стиле тверк. В подписи она объясняет, что первая презентация книги будет закрытой. «Делаю маску на лицо и собираться. Люблю вас, и вечером в сторис «возьму вас с собой на вечеринку», — добавила Алена. 

Многие подписчики признались, что уже пользуются кулинарными рецептами Водонаевой. «Сметанник из книги стряпала дочке», — призналась одна из фолловеров. «Тверк хорош», — добавили другие. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена Водонаевазажигательный танецкнигапрезентация книгитверк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Эффектная тряска: Водонаева исполнила возбуждающий тверк
Интересно?
Поделись с друзьями: