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Российский суд не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест ДНК

Оксана Воеводина не смогла добиться справедливости у российского правосудия.

Российский суд не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест ДНК
Оксана Воеводина. Фото: Гусева Евгения / Архив "КП"

У бывшей жены экс-короля Малайзии Оксаны Воеводиной начинаются большие проблемы с получением алиментов от Мухаммада V. По плану девушки обращение в российский суд и попытка через него заставить бывшего супруга пройти тест ДНК, который подтвердил бы его отцовство над сыном Оксаны, Леоном, расставило бы все точки над i. Но все сложилось совсем иначе.

В суде Оксане сообщили, что к сожалению, российское законодательство пока не может заставить представителя другой страны сделать что-то помимо его воли, включая прохождение теста ДНК. Так что заявление Воеводиной суд Москвы вернул ей уже через пару дней. И теперь девушке придется искать иные способы, чтобы получить алименты с отца своего младенца.

Напомним, Мухаммад V уверен в супружеской неверности Оксаны и отказывается признавать сына Леона своим, а Воеводина тем временем хочет отсудить огромные алименты у бывшего супруга.

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ДНК-тестМухаммад VОксана Воеводина
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Российский суд не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест ДНК
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