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Воеводина не собирается запрещать бывшему королю Малайзии видеться с сыном

Как отметила красавица, сейчас в ее жизни нет любимого человека.

Воеводина не собирается запрещать бывшему королю Малайзии видеться с сыном
Воеводина сейчас погружена в работу/http://globallookpress.com/

Бывшая жена экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина, которая в 2015 году получила титул «Мисс Москва», завила, что не собирается запрещать ему видеться с их сыном.

«Ребенок должен знать, кто его отец. Родители имеют на общение с ребенком равные права, как мама, так и отец. Если в его жизни появится новая женщина, то это его право. Порадуюсь за него. Меня это не обидит. Я считаю, что у любого человека могут начаться отношения с кем-то еще», — заметила модель.

В то же время Воеводина сказала, что у нее сейчас нет в жизни любимого человека. Она занята работой. «У меня просто нет времени ходить на свидания», — подчеркнула девушка.

Также она сказала, что для нее победа в конкурсе «Мисс Москва-2015» никогда не были приоритетом. Себя она моделью никогда не позиционировала. Что касается хейтеров, то их комментарии она не читает. «Они имеют право говорить, что хотят. Мы живем в свободной стране. Если я вам не нравлюсь, то просто отпишитесь от меня», — сказала Оксана Воеводина, слова которой приводит портал Dni.ru.

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МалайзияМухаммад VОксана Воеводинаразвод Воеводиной
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Воеводина не собирается запрещать бывшему королю Малайзии видеться с сыном
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